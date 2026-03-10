Napoli- Porta Capuana | alto impatto dei Carabinieri 79 le persone controllate

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno condotto un'operazione a Porta Capuana, controllando 79 persone e 44 veicoli. L'intervento ha visto l'impiego di numerose forze sul territorio, con l'obiettivo di verificare la presenza di soggetti sospetti e di garantire la sicurezza nell'area. L'operazione si è svolta nelle ultime ore e si è conclusa con i controlli effettuati.

Operazione ad alto impatto dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella a Porta Capuana: 79 persone identificate, 44 veicoli controllati. Alto impatto per i Carabinieri della compagnia Napoli Stella. Questa mattina nel mirino la zona di "Porta Capuana". I militari hanno identificato 79 soggetti e controllato 44 veicoli. 13 le violazioni al codice della strada elevate per un totale di 13mila euro circa. 2 veicoli sottoposti a sequestro. Tra le persone controllate in strada anche un 63enne che sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. L'uomo è stato denunciato per evasione. Ispezionate anche due attività commerciali. In Piazza Duca degli Abbruzzi, carabinieri ed il personale dell'Asl hanno contestato al titolare di un bar 4 prescrizioni e una sanzione amministrativa di 2 mila euro.

