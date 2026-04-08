I carabinieri hanno svolto controlli a Porta Nolana, a Napoli, identificando complessivamente 129 persone. Durante le operazioni sono stati ispezionati veicoli e attività commerciali presenti nella zona. Le verifiche si sono svolte senza incidenti. La presenza delle forze dell'ordine ha interessato diverse aree di Porta Nolana, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Controlli dei carabinieri a Porta Nolana: 129 persone identificate, veicoli e attività commerciali ispezionate. Controlli capillari per i carabinieri della Compagnia Napoli Stella dove nella zona di Porta Nolana e nelle aree limitrofe sono state identificate 129 persone e controllati 44 veicoli. 13 le contravvenzioni al codice della strada elevate per un totale di 7mila circa. 2 le autovetture sottoposte a sequestrato e 3 le patenti ritirate. Controlli anche negli esercizi commerciali per i carabinieri insieme al personale dell’Asl Napoli 1. 3 le macellerie ispezionate. Dal controllo sono emerse delle non conformità minori. L'articolo Napoli- Porta Nolana: alto impatto per i carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli- Porta Nolana: alto impatto per i carabinieri. 129 le persone identificate

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