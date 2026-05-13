A Napoli è stato scoperto un mercato nero di dati riservati gestito da una rete che rivendeva informazioni ottenute tramite corruzione e accesso abusivo. Sono state effettuate indagini che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 29 persone distribuite in cinque diverse province. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni per un valore stimato in milioni di euro.

È di 29 persone indagate e oltre un milione e 300 mila euro sequestrati il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine che ha smascherato un vasto traffico illecito di dati riservati ottenuti tramite corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici. L’organizzazione, attiva in diverse province italiane, avrebbe corrotto pubblici ufficiali per ottenere informazioni sensibili da banche dati strategiche, poi rivendute a privati e aziende. Le indagini e la scoperta del “mercato nero” dei dati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile di Napoli e dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Postale e delle Comunicazioni Campania-Basilicata e Molise, sotto il coordinamento della procura di Napoli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Napoli, scoperto "mercato nero" di dati riservati: 29 persone indagate e sequestro milionario

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