Napoli Hacker corruzione e dati riservati | maxi blitz della Polizia

Dalle prime ore del mattino, le forze dell’ordine stanno eseguendo un’ampia operazione a Napoli, sotto la supervisione della Procura locale. L’indagine riguarda un gruppo criminale sospettato di aver violato sistemi informatici, di aver ottenuto dati riservati e di aver corrotto funzionari pubblici. L’azione si inserisce in un’indagine più ampia su attività illegali legate alla sicurezza informatica e alla gestione di informazioni sensibili.

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Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di un’organizzazione criminale accusata di accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Il blitz sta interessando diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano, con. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli. Hacker, corruzione e dati riservati: maxi blitz della Polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pedopornografia online, maxi blitz della polizia: arrestato un 28enne comasco Temi più discussi: Maxi operazione della Polizia tra Napoli e altre 4 città: smantellata rete di hacker e corruzione; Accesso abusivo ai sistemi informatici maxi blitz da Napoli a Bolzano; Israele approva il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre: prevista anche la pena di morte. Clan Contini: arresti per truffe e corruzione nell’ospedale San Giovanni Bosco di NapoliGrazie alle minacce, ma anche attraverso prestanomi e collusioni con i dirigenti della struttura, il clan Contini teneva sotto controllo numerose attività dell’ ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: ... ilsole24ore.com Corruzione e truffe, così il clan Contini controllava l'ospedale Don Bosco a NapoliPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it