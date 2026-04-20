Traffico illecito di rifiuti sequestrata un' azienda a Sabaudia | 29 persone indagate

Un'azienda di Sabaudia è stata sequestrata nell’ambito di un’indagine sul traffico illecito di rifiuti. Sono 29 le persone iscritte nel registro degli indagati, coinvolte in attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, sia pericolosi che non, svolte senza rispettare le norme e senza documentazione legale. Le verifiche hanno portato al sequestro dell’impresa e a ulteriori accertamenti sulle modalità di gestione dei materiali.

Rifiuti speciali, pericolosi e non, raccolti, trasportati e smaltiti in violazione delle normative ambientali e senza documentazione di legge. Un'inchiesta condotta dal Nipaaf dei gruppi carabinieri forestali di Latina e Terracina ha portato al sequestro preventivo di un'azienda di Borgo San.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: San Marco Evangelista, sequestrata azienda per smaltimento illecito di rifiuti speciali e lavoro irregolare. Traffico illecito di rifiuti, nei guai 12 personeVasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Traffico illecito di rifiuti: quattro indagati nell’inchiesta della DDA - isNews; Traffico illecito di rifiuti nel Basso Molise: 22mila tonnellate gestite abusivamente e oltre 2.500 trasporti documentati; Operazione I Soliti Noti: scoperto traffico illecito di 22mila tonnellate di rifiuti nel Basso Molise; Traffico di rifiuti e danni ambientali: sequestrato impianto di biogas. Traffico illecito di rifiuti, il Nipaaf sequestra un'azienda e 11 mezziIn corso un'operazione dei Carabinieri Forestali nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Roma sul centro di raccolta metalli ILM di Borgo San Donato ... latinaoggi.eu Traffico illecito di rifiuti per ventiduemila tonnellate: operazione del Noe, quattro indagatiIl Nucleo Operativo Ecologico (NOE) ha concluso una complessa operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso, finalizzata al contrasto […] ... ecoaltomolise.net TRAFFICO ILLECITO DI CUCCIOLI, SEQUESTRATI 19 CANI, DENUNCIATE DUE PERSONE. - facebook.com facebook Traffico illecito di cuccioli, sequestrati 19 cani, denunciate due persone. Gli animali possono ora essere adottati tramite azienda sanitaria #ANSA x.com