Napoli poliziotti rubavano e vendevano i dati di calciatori e cantanti | 10 arresti
A Napoli, dieci persone sono state arrestate con l’accusa di aver rubato e rivenduto dati di calciatori e cantanti. Le indagini hanno portato alla scoperta di un’associazione criminale che si dedicava a questo tipo di attività illecite. Le accuse principali riguardano l’associazione per delinquere finalizzata al furto e alla vendita di informazioni riservate. La polizia ha sequestrato documenti e dispositivi elettronici durante le operazioni.
È di 10 arresti - 4 in carcere e 6 ai domiciliari - e 19 obblighi di dimora il risultato di una maxi indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, riuscita a scoprire e smantellare un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente ai dati privati di calciatori, attori, cantanti e imprenditori con l'obiettivo di rivenderli ad agenzie private. L'operazione è scattata oggi, mercoledì 13 maggio 2026, al termine di un'indagine durata due anni, condotta dal gruppo cyber della Procura di Napoli: "Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie", ha spiegato in conferenza stampa il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, che ha coordinato la delicata indagine.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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