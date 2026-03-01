Migliaia di cittadini italiani bloccati in Medio Oriente | anche 200 studenti impegnati in un progetto a Dubai

Migliaia di cittadini italiani si trovano attualmente in Medio Oriente, tra cui circa 200 studenti coinvolti in un progetto a Dubai. La situazione si è complicata dopo che l’Iran ha risposto agli attacchi di Usa e Israele con azioni contro obiettivi statunitensi nel Golfo, causando blocchi e difficoltà negli spostamenti. La situazione rimane tesa e molte persone sono impossibilitate a lasciare la regione.

Sono migliaia i cittadini italiani bloccati in queste ore in Medio Oriente dopo che l’Iran ha risposto all’attacco di Usa e Israele con attacchi a obiettivi statunitensi nel Golfo. Tra loro anche un gruppo di 200 studenti italiani, tra cui alcuni minorenni, coinvolti nel Programma “L’Ambasciatore del futuro“, organizzato da Wsc Italia – World Student Connection Global Leaders, che si stava tenendo in questi giorni a Dubai. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato una “Task Force Golfo” per rafforzare il lavoro dell’Unità di Crisi e darà sostegno alle ambasciate e ai consolati nella regione per far fronte alle migliaia di richieste di assistenza delle migliaia di cittadini bloccati nei paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Migliaia di iraniani in lacrime hanno riempito piazza Enghelab, a Teheran, la mattina del primo marzo 2026 per piangere la morte della Guida Suprema Ali Khamenei. L'ayatollah è stato ucciso in attacchi aerei da parte di Israele e degli Stati Uniti il 28 febbraio. x.com

