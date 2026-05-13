Napoli riqualificazione dei mercati rionali Ecco i 9 progetti approvati in Giunta comunale

La Giunta comunale di Napoli ha approvato a febbraio nove progetti di riqualificazione dei mercati rionali, su proposta dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive. I progetti sono stati finanziati dalla Regione Campania e riguardano interventi di miglioramento e rinnovamento delle aree dedicate al commercio di quartiere. Queste iniziative puntano a valorizzare i mercati cittadini attraverso interventi di manutenzione e miglioramento degli spazi.

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Diventa attuativo il decreto interministeriale che demanda alle Regioni gli interventi di riqualificazione dei mercati rionali e la Regione Campania finanzia i 9 progetti approvati in Giunta comunale a febbraio su proposta dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive. Ammodernamento, ampliamento, riqualificazione strutturale, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico e una maggiore sostenibilità ambientale. Questi gli interventi previsti dai progetti che verranno realizzati con un cofinanziamento comunale. «Con questo importantissimo finanziamento della Regione Campania, che ringraziamo, facciamo un passo strategico nella cura della città.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, riqualificazione dei mercati rionali. Ecco i 9 progetti approvati in Giunta comunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Riqualificazione mercati rionali della città: i 9 progetti approvati in GiuntaTempo di lettura: 2 minutiDiventa attuativo il decreto interministeriale che demanda alle Regioni gli interventi di riqualificazione dei mercati... Riqualificazione dei mercati rionali di Napoli, investimento complessivo da 800mila euro: i progettiDiventa attuativo il decreto interministeriale che demanda alle Regioni gli interventi di riqualificazione dei mercati rionali di Napoli e la Regione... Temi più discussi: Il progetto di riqualificazione dei mercati; Consiglio dei Ministri n. 173 del 30 aprile 2026 - ANCE; Fiori e ortofrutta, restyling del polo commerciale: partiti lavori dei mercati di Taviano; Dallo spaccio alle risse, paura a Porta Capuana: Qui non si può vivere. Riqualificazione dei mercati rionali di Napoli, Armato: Passo strategico nella cura della cittàLa Regione Campania finanzia i 9 progetti approvati in Giunta comunale a febbraio scorso su proposta dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive ... napolitoday.it Riqualificazione dei mercati rionali di Napoli, investimento complessivo da 800mila euro: i progettiLa Regione Campania finanzia i 9 progetti approvati in Giunta comunale a febbraio scorso su proposta dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive ... napolitoday.it