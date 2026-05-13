Una rete di agenti di polizia coinvolti in attività illecite è stata smantellata a Napoli, con alcuni ufficiali accusati di traffico di informazioni riservate. Tra le vittime ci sono calciatori di serie A, cantanti noti e imprenditori, che sarebbero stati colpiti dal furto di dati sensibili. Si tratta di un’indagine che ha portato al sequestro di documenti e a diverse perquisizioni nella zona.

Una spectre che rubava dati sensibili a migliaia di cittadini, tra cui anche vip del mondo dello spettacolo e del mondo del calcio o della imprenditoria. Scoperto un tariffario dei dati sensibili, oltre un milione di accessi abusivi e migliaia di parti offese. Inchiesta della Procura di Napoli, ci sono oltre trenta indagati (quattro arresti in carcere, in sei ai familiari e 19 obblighi di dimora). È il capo della Procura di Napoli, il procuratore Nicola Gratteri a spiegare le caratteristiche di questa sorta di organizzazione specializzata nel mercato dei dati sensibili. In sintesi, è stato trovato anche un foglio elettronico nel quale spunta un tariffario.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, poliziotti infedeli trafficavano sulle vite dei vip: calciatori di serie A e cantanti famosi tra le vittime

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