Nella zona di Cinisello Balsamo, sono stati coinvolti in uno scandalo alcuni escort che si rivolgevano a clienti di alto livello, tra cui anche calciatori di Serie A appartenenti alle squadre di Inter e Milan. L’indagine ha portato alla luce un giro di incontri che coinvolge figure di spicco del calcio italiano e persone legate a clienti di lusso. La situazione è al centro dell’attenzione delle autorità, che stanno approfondendo i dettagli della vicenda.

Inter News 24 Escort dei VIP in zona Cinisello Balsamo, coinvolti nello scandalo anche alcuni calciatori di Milan e Inter. In queste ore è scoppiato uno scandalo relativo alle cosiddette escort dei calciatori nella zona di Cinisello Balsamo. Stando a quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, tra i calciatori di Serie A coinvolti ce ne sarebbero alcuni anche di Milan e Inter. Nel pezzo pubblicato dall’edizione online della rosea, in merito ai clienti presenti, si legge questo: «E i clienti? Erano tanti, facoltosi e in cerca di divertimento. Calciatori, vip, imprenditori ma non solo. Dalle intercettazioni si legge di un pilota di F1: “Ho un amico pilota di Formula 1 che vuole una ragazza a pagamento, riusciamo a trovarla?” “Gli mando la brasiliana”.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Escort dei VIP a Cinisello, coinvolti anche calciatori di Serie A: ce ne sono alcuni di Inter e Milan

Notizie correlate

Escort e sballo, i 70 clienti vip: anche calciatori di Milan e Inter. I rapporti in hotel e discotecheMilano – Una lista di una settantina di nomi, clienti accertati del giro di prostituzione, tra cui “habitué“ in grado di spendere decine di migliaia...

Escort a Milano, oltre 70 clienti tra calciatori di Inter, Milan e altri club di Serie A, coinvolto anche pilota di Formula 1Escort ma non solo visto che ai calciatori veniva fornito protossido di azoto, un gas incolore e inodore, conosciuto come gas esilarante.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Milano, quattro arresti per giro di escort con clienti vip e sequestro da 1,2 milioni; Milano, giro di escort giovanissime e riciclaggio: fra i clienti vip calciatori e imprenditori. Droga del palloncino per serate hot; Escort a Milano: 4 arresti e giro d'affari da 1,2 milioni. Un pilota di F1 vuole una tipa...; Smantellato un giro di escort di lusso nei locali di Milano: calciatori di Serie A tra i clienti.

Giro escort a Milano, a calciatori di Serie A e vip offerti pacchetti da migliaia di euro con droga del palloncinoL'agenzia di Cinisello Balsamo finita al centro di un'inchiesta della Procura di Milano avrebbe offerto pacchetti da migliaia di euro con escort ... fanpage.it

La Stampa. . «Comunque... cioè ti dico una cosa, ma non dirla a nessuno», dice una delle ragazze coinvolte nel giro di escort milanese che aveva come principali clienti calciatori di Serie A. «Ho appena fatto il test e sono incinta..., da più di tre settimane. Quin facebook

Escort a Milano, oscurati nomi calciatori e pilota di Formula Uno: "Incontri organizzati anche durante il lockdown, una ragazza è rimasta incinta" x.com