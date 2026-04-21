A Milano, un’indagine ha portato all’arresto di quattro persone coinvolte in un giro di escort che attirava clienti VIP tra cui calciatori di serie A e un pilota di Formula 1. L’attività avrebbe generato un giro d’affari di circa 1,2 milioni di euro e prevedeva pacchetti che includevano serate nei locali più alla moda, soggiorni in hotel di lusso e incontri sessuali. La questione è ancora sotto esame dalle autorità.

Il modus operandi sembra essere chiaro. Una società di promozione di eventi nei locali della movida milanese avrebbe organizzato serate con escort di lusso, potendo contare su una lunga lista di facoltosi clienti. Imprenditori, vip e molti calciatori di Serie A. Residenti a Milano (anche se sembra non di Inter e Milan) e non solo. C’è infatti anche chi sarebbe venuto in trasferta per prendere parte alle serate. Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e sviluppate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, "hanno consentito di acquisire un numero considerevole di elementi di prova nei confronti degli indagati, che avrebbero agito in concorso con altri partecipi dell’associazione, tra cui escort e addetti alle pubbliche relazioni", si legge nel comunicato della Procura di Milano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Escort a Milano: calciatori di serie A e un pilota di Formula 1 tra i clienti vip

Il giro di escort per vip e calciatori. C'è anche un pilota di Formula 1

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