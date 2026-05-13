A Napoli è stata portata a termine una vasta operazione che ha portato all’arresto di diversi poliziotti coinvolti in un’indagine su un’organizzazione criminale. Questa si occupava di ottenere e distribuire dati riservati su calciatori, personaggi pubblici e altri soggetti, con circa 1,5 milioni di accessi non autorizzati registrati. Un file Excel trovato durante le indagini conteneva un listino prezzi che variava tra i 6 e i 25 euro.

Sgominata un’organizzazione criminale dedita all’acquisizione e rivendita di informazioni sensibili. Circa 1,5 milioni di accessi abusivi di poliziotti infedeli, un tariffario da 6 a 25 euro trovato su un file Excel. Coinvolti anche dipendenti di INPS, Agenzia delle Entrate e Poste Italiane. Una maxi operazione della Polizia Postale Cibernetica, coordinata dal pool Cyber-Crime della Procura di Napoli, ha consentito di smantellare un’organizzazione criminale dedita all’acquisizione illegale e alla rivendita di dati sensibili sottratti da banche dati riservate. I dettagli sono emersi nella conferenza stampa convocata in Procura alla presenza, tra gli altri, del procuratore Nicola Gratteri e del coordinatore del pool cyber-crime Vincenzo Piscitelli.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, maxi operazione contro poliziotti infedeli: vendevano dati riservati su calciatori e vip

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