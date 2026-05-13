Una vasta operazione della Polizia ha portato all’arresto di diversi agenti coinvolti in attività illecite. Le accuse riguardano furti e la successiva vendita di dati sensibili riguardanti calciatori e personaggi pubblici. L’indagine ha evidenziato l’esistenza di un’organizzazione criminale attiva in più città del paese, specializzata in accessi non autorizzati ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio.

Una maxi operazione della Polizia ha permesso di sgominare un’ organizzazione criminale dedita ad accessi abusivi ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio, che operava in diversi centri della Penisola. Coinvolti due poliziotti che, tramite accessi a banche dati riservate, estraevano «informazioni riservate di calciatori, imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori », per rivenderle poi «ad alcune agenzie». Lo ha reso noto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che ha coordinato l’operazione scattata all’alba tra il capoluogo partenopeo, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano. In due anni 730 mila accessi alle banche dati riservate.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Maxi operazione della Polizia: fermati agenti infedeli che rubavano e vendevano dati su calciatori e vip

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gratteri: «Poliziotti infedeli rubavano e vendevano dati di calciatori e vip». Oltre 730mila accessi abusivi, c'era un tariffario«Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti...

Poliziotti infedeli vendevano dati riservati di vip, calciatori e cantantiDue poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell’ordine per recuperare informazioni...

Temi più discussi: Maxi sequestro di droga all’Infernetto e due arresti: oltre 150 chili tra hashish e cocaina; Maxi sequestro di droga: quasi 17 chili di marijuana nel bagagliaio, due arresti; Maxi sequestro di 130 kg di droga a Roma, scovati laboratorio e migliaia di euro in contanti; Maxi controlli sulle strade: fermate 80 moto, multe per oltre 700 euro.

Detenuti maschi in Italia per nazionalità - Dati Ministero della Giustizia aggiornati al 31/3/25 reddit

Maxi operazione della Polizia: fermati agenti infedeli che rubavano e vendevano dati su calciatori e vipL’indagine è partita da 730 mila accessi illeciti alle banche dati, effettuati nel giro di due anni e tutti privi di giustificazione di servizio. lettera43.it

Maxi operazione cyber della Polizia: accessi abusivi alle banche dati, spiati calciatori, imprenditori e vipUna vasta rete criminale specializzata nello spionaggio informatico e nella vendita di dati sensibili è stata smantellata dalla Polizia di Stato al termine di una maxi operazione ... ilmessaggero.it