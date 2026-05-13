Una madre ha presentato una denuncia contro una scuola di Napoli, accusando il personale di non aver soccorso la figlia, che era stata vittima di atti di bullismo e aveva riportato ferite ai punti di medicazione. La donna ha riferito di aver segnalato più volte il problema senza ricevere risposte e di aver scoperto successivamente che l'insegnante aveva negato di aver chiamato i soccorsi. La vicenda sta ora passando al vaglio delle autorità competenti.

? Punti chiave Come ha fatto la docente a negare i soccorsi alla bambina?. Perché la scuola ha ignorato le segnalazioni della madre per mesi?. Cosa è successo esattamente nei corridoi prima della frattura alla rotula?. Chi deve rispondere della mancata protezione della piccola studentessa?.? In Breve Aggressioni fisiche e danni agli occhiali avvenuti tra scuolabus e corridoi scolastici.. Frattura della rotula subita dalla bambina il 5 marzo durante la terza ora.. Docente supplente avrebbe negato soccorsi medici alla minore dopo la caduta.. Segnalazioni inviate senza esito alla dirigenza, all'USR Campania e al Ministero.. La Procura di Napoli Nord ha ricevuto la denuncia di una madre per i continui episodi di bullismo subiti dalla figlia di 10 anni, dopo che diverse segnalazioni inviate alla scuola sono rimaste senza riscontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, madre denuncia la scuola: figlia bullizzata e ferita ai PM

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