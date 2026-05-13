A Napoli, sono emersi dettagli su un’indagine che coinvolge un gruppo criminale accusato di aver venduto informazioni riservate di vip e calciatori. L’indagine ha portato alla luce anche la presenza di agenti di polizia coinvolti, sospettati di aver favorito le attività illecite. La banda avrebbe sfruttato sistemi informatici per accedere illegalmente alle banche dati, ottenendo dati sensibili che poi venivano venduti a terzi.

Nella mattinata di oggi gli agenti hanno eseguito misure cautelari nelle province di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha disposto quattro custodie cautelari in carcere, sei arresti domiciliari e 19 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, con il supporto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Postale e delle Comunicazioni Campania-Basilicata e Molise, il gruppo criminale avrebbe messo in piedi un sistema stabile e organizzato di corruzione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli. Info private di vip e calciatori vendute per soldi, nella banda anche poliziotti infedeli

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