Milano, 21 aprile 2026 – Una ragazza ha raccontato di aver lavorato come escort per calciatori anche durante il lockdown, quando erano in vigore restrizioni sugli incontri. Secondo quanto riferito, i gestori dell’attività trattenevano circa la metà delle somme che ricevevano dai clienti. La testimonianza si inserisce nel quadro di un'indagine che riguarda il settore e le modalità di pagamento e gestione delle entrate.

Milano, 21 aprile 2026 – Anche “nel periodo del lockdown e di limitazione agli incontri” a causa del Covid venivano “organizzati quasi tutti i giorni eventi mondani con servizio di escort ” e le ragazze avevano “ rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti ”. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaescort-e-vip-una-delle-ragazze-era-rimasta-incinta-dopo-un-rapporto-con-un-cliente-jrz7n5tu Sono alcuni passaggi del racconto di una delle giovani prostitute che, il 23 agosto 2024, ha deciso di denunciare Emanuele Buttini e Deborah Ronchi – marito e moglie titolari della società di organizzazione di eventi Ma.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Escort per i calciatori anche in lockdown, i gestori tenevano la metà dei nostri soldi”. Le rivelazioni di una ragazza

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Temi più discussi: Arresti per escort di lusso a Milano: c'era anche il pacchetto servizio dopopartita, coinvolti diversi calciatori di Serie A; Sfruttavano escort con 'servizio dopopartita' per calciatori; Giro di escort per clienti facoltosi (anche calciatori di serie A), 4 arresti a Milano; Escort e calciatori di Serie A nei locali della movida milanese, quattro arresti: serate da milioni di euro.

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Un giro di escort di lusso con feste esclusive e “pacchetti” da migliaia di euro: tra i clienti anche calciatori di Serie A e vip. Nell’inchiesta spunta anche l’uso della cosiddetta “droga del palloncino” durante le serate organizzate nei locali della movida milanese. facebook

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