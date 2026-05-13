A Napoli, sono 85 le persone indagate per aver sottratto e venduto dati riservati delle forze dell'ordine. Secondo le indagini, alcuni agenti avrebbero fissato un tariffario per la vendita delle informazioni, che includeva anche dati di personaggi pubblici. Le autorità stanno verificando quali celebrità siano finite nel mirino dei furti di informazioni private. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'infiltrazione e delle attività illecite.

? Punti chiave Come facevano gli agenti a vendere i dati con un tariffario?. Quali celebrità sono state bersagliate dai furti di informazioni private?. Perché i dati rubati potevano essere usati per fare ricatti?. Quanti cittadini hanno subito la violazione dei propri dati sensibili?.? In Breve Tariffario Excel prevedeva costi tra 6 e 25 euro per ogni singola richiesta.. Milione e mezzo di accessi abusivi registrati in un breve lasso di tempo.. Server sequestrato al Nord contiene oltre un milione di dati privati rubati.. Quattro arresti in carcere e sei domiciliari tra gli 85 indagati coinvolti.. Ottantacinque persone sono sotto indagine a Napoli per un’organizzazione criminale che ha sfruttato le password di agenti delle forze dell’ordine per vendere dati sensibili a diverse agenzie investigative e società private.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, infiltrazione nelle forze dell’ordine: 85 indagati per dati rubati

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