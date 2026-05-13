Napoli in crisi | gruppo e Conte più lontani

Il finale di stagione del Napoli ha suscitato molte discussioni, con tensioni tra la squadra e l'allenatore. La distanza tra il gruppo e l'allenatore si è accentuata nelle ultime settimane, portando a speculazioni sulla possibilità di un cambiamento. La comunicazione tra le parti appare sempre più difficile, mentre le decisioni prese durante le partite hanno alimentato le tensioni interne. La situazione resta al centro dell'attenzione nel mondo del calcio.

Il finale di stagione del Napoli continua a far discutere. La qualificazione alla prossima Champions League resta vicina, ma il rendimento della squadra ha acceso più di un campanello d’allarme. Il problema non riguarda soltanto i risultati. A preoccupare è soprattutto l’atteggiamento visto nelle ultime uscite. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, il momento azzurro non può essere liquidato come un fallimento totale. Il quotidiano scrive infatti: “Non si può parlare di stagione fallimentare, ci mancherebbe. Però tra il gruppo e il tecnico non sembra esserci più la coesione di un tempo”. Il tema centrale è la risposta della squadra.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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