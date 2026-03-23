La scure dello scandalo Epstein si è abbattuta anche sulla vita privata di Beatrice di York. Indirettamente, of course. C’è aria di crisi con il marito Edoardo Mapelli Mozzi? Anche se a oggi non ci sono prove del coinvolgimento della principessa con il finanziere pedofilo, a leggere ciò che scrive il Mail on Sunday si comprende quanto i guai che vedono coinvolti i suoi genitori – Sarah Ferguson e Andrea Mountbatten Windsor – stiano avendo delle ricadute anche su di lei. Beatrice di York in crisi con Edoardo?. Secondo quanto riportato domenica scorsa dal giornale britannico, la principessa Beatrice starebbe vivendo un periodo di «distanza» dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, con cui è sposata da sei anni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi sarebbero in crisi. E sempre più lontani. Un altro "regalo" dell'ex principe Andrea?

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