Liste d’attesa nella sanità Grassi Fism | Domanda in crescita e costi per Ssn sempre più alti

Le liste d'attesa nel settore sanitario continuano a rappresentare una sfida per le strutture regionali, che stanno cercando di trovare soluzioni per ridurle. La domanda di prestazioni aumenta, e di conseguenza anche i costi sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale si fanno più elevati. La questione viene considerata complessa, e le iniziative messe in atto sono solo alcuni degli elementi coinvolti in un quadro più ampio.

(Adnkronos) – "Le Regioni stanno cercando di intervenire per ridurre le liste d'attesa, ma il tema è complesso e va letto in modo più ampio. Da un lato, ci sono due elementi positivi: cresce la richiesta di salute e in Italia l'accesso alle cure è gratuito, quindi più persone possono farsi curare. Dall'altro lato, però,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Sanità: la rilevazione, cala fiducia in Ssn e pesano di più le liste d’attesa(Adnkronos) – ll Servizio sanitario nazionale è oggi chiamato a evolvere per rispondere a criticità ormai strutturali, ma anche a cogliere le... Nella sanità liste d’attesa sempre infiniteMi reco al Cup di Ozzano Emilia (addetti gentilissimi e professionali) per prenotare un esame medico ecodoppler. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meloni: Sulla sanità rivendico l’azione del Governo. Su liste d’attesa tempi ancora troppo lunghi ma alle Regioni dico: facciamo squadra; Liste d’attesa: 36,8% visite e 45,0% esami nei tempi; Liste d’attesa: in Lombardia i privati non rispondono alla chiamata del Cup unico; Oltre il 60% dei cittadini nel limbo delle liste d'attesa: l'associazione Coscioni lancia la campagna per abbattere i tempi. Liste d'attesa nella sanità, Cartabellotta (Gimbe): Troppe prescrizioni improprie, rivedere modalità(Adnkronos) – Da decenni siamo tutti convinti che per ridurre le liste d’attesa bisogna essere più appropriati nella prescrizione e nell’erogazione dei servizi sanitari. Però, se non modifichiamo l ... notizie.it Liste d’attesa. Schillaci: Lavoreremo con le Regioni per ridurre i divari. E poi sulle Case della Comunità: Serve un grande scossoneIl ministro della Salute annuncia l'incontro con Fedriga per una piena collaborazione. Sul Pnrr: Serve un grande scossone, le Case di comunità devono avere personale. quotidianosanita.it Impianto di Mili. Germanà invita i candidati della zona sud nelle liste di Basile a ritirarsi Il senatore insiste a sostegno del comitato "Amo il mio paese"... - facebook.com facebook