Nastri d' Argento 2026 Napoli protagonista | in corsa i doc su Pino Daniele e Nino D’Angelo

Il riconoscimento ai film su Pino Daniele e Nino D’Angelo ha portato Napoli al centro dell’attenzione ai Nastri d’Argento 2026. La causa è la candidatura di due pellicole che raccontano la vita e la musica di queste icone locali. La città si prepara a seguire da vicino la premiazione, che promette di mettere in luce il patrimonio culturale partenopeo. La serata si prospetta ricca di sorprese e di emozioni legate alla tradizione musicale campana.

Mentre si accendono i riflettori sulla prima serata del Festival di Sanremo 2026, un’altra ribalta celebra le sette note: quella dei Nastri d'Argento. Nella selezione dei documentari che si contendono i premi la musica è protagonista assoluta con i titoli di docufilm realizzati nel 2025. E Napoli, tra storie, artisti e sguardi d’autore, è presente in tutte le categorie. I vincitori saranno annunciati e premiati lunedì 2 marzo al Cinema Barberini, partner anche di questa edizione che coincide con l’80° compleanno dei Nastri, assegnati dai Giornalisti Cinematografici Italiani. Dopo Arte e Sport, la selezione speciale, quest’anno eccezionalmente composta da sei titoli, accende i riflettori su artisti molto amati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Nino D’Angelo conquista Movie To Music: il suo doc è Miglior film biografico, e al Palladium brillano anche Brunori Sas, Bollani e Naska Nastri d’argento 2026, annunciati finalisti per Migliori DocumentariNastri d’Argento 2026, la scelta dei finalisti per i Migliori Documentari si è concentrata su produzioni che esplorano temi sociali e culturali. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: NASTRI D’ARGENTO DOCUMENTARI 2026; Looking for Nivola finalista ai Nastri d’Argento 2026; Attitudini: Nessuna è il Documentario dell’anno ai Nastri d'Argento; Luce Cinecittà, soddisfazione per i 7 doc in selezione ai Nastri d’argento. Nastri d’Argento 2026, i migliori Documentari finalistiMusica grande protagonista anche ai Nastri d’Argento nella selezione dei titoli che si contendono i Nastri d’Argento 2026 per i migliori Documentari ... ciakmagazine.it Nastri d’Argento 2026, le cinquine dei migliori documentariMusica protagonista anche ai Nastri d’Argento nella selezione dei titoli che si contendono i Nastri d’Argento 2026 per i migliori Documentari ... cinefilos.it Docu su Pino Daniele, Toni Negri e Napoli tra i finalisti ai Nastri d'argento. Annunciati i titoli in gara, i vincitori saranno premiati il 2 marzo a Roma #ANSA x.com Il balcone più bello di Napoli con tutti i personaggi famosi Totò e Peppino,Eduardo de Filippo, Pino Daniele, Massimo Troisi, Pupella Maggio, Pulcinella, Mario Merola. Statuette da 38 cm con occhi in vetro realizzate completamente a mano. - facebook.com facebook