Lutto nel mondo della musica italiana l’annuncio arriva da Nino D’Angelo

Un altro silenzio improvviso ha colpito il mondo della musica napoletana. Nelle ultime ore, tra i messaggi che si rincorrono sui social e le parole spezzate di amici e colleghi, si respira un dolore profondo. Un legame artistico e umano si è interrotto, lasciando un vuoto che va ben oltre il palco. A dare l’annuncio è stato Nino D’Angelo, con un messaggio semplice e carico di affetto: «Ciao Guido, ti ho voluto tanto bene. Sei stato per me un caro amico e un bravo musicista. Buon viaggio». Poche parole, ma sufficienti a raccontare anni di collaborazione, tournée e amicizia. È morto Guido Russo, storico bassista della band di Nino D’Angelo, musicista stimato e presenza costante nei suoi concerti in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

