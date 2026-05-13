Napoli diversi i calciatori nella lista delle cessioni | alcuni sono arrivati appena un anno fa

Il Napoli si prepara a un’estate di cambiamenti nella rosa, con alcuni calciatori pronti a lasciare la squadra. Tra i nomi sul tavolo ci sono anche giocatori arrivati solo un anno fa, con investimenti significativi. La decisione di cessioni coinvolge diversi elementi del team, mentre la dirigenza valuta attentamente le possibili mosse per la prossima stagione. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il Napoli si avvicina ad un’estate destinata a cambiare molti equilibri all’interno della rosa. La dirigenza azzurra starebbe valutando attentamente diversi calciatori, compresi alcuni arrivati soltanto un anno fa con investimenti molto importanti. In casa partenopea, infatti, ci sarebbero dubbi legati sia al rendimento che alla tenuta fisica di alcuni elementi considerati centrali ad inizio stagione. Tra le situazioni più delicate c’è quella di Romelu Lukaku, il cui rapporto con l’ambiente sembra ormai arrivato ai titoli di coda. L’attaccante belga, fortemente sponsorizzato da Antonio Conte, sarebbe vicino all’addio dopo mesi complicati. Restano poi da chiarire le posizioni di Olivera, apprezzato per la sua capacità di ricoprire più ruoli, e di Beukema, finito nel mirino del Liverpool nonostante prestazioni non sempre convincenti.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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