Il Napoli si avvicina alla partita contro il Torino con alcune incognite a centrocampo, poiché Lobotka è in forse per l’assenza o il recupero. Nel frattempo, l’allenatore ha recuperato De Bruyne e Anguissa, entrambi disponibili per la sfida. La squadra si allena in vista della gara, mentre le condizioni del centrocampista slovacco continuano a essere monitorate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli prepara la sfida contro il Torino con qualche preoccupazione a centrocampo. Il problema fisico accusato da Lobotka rischia infatti di complicare i piani di Conte in vista della gara di venerdì sera al Maradona. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco ha accusato un sovraccarico muscolare dopo la trasferta di Verona. Lobotka era stato sostituito al 73’ lasciando spazio a Gilmour e nelle ore successive il fastidio muscolare ha fatto scattare un campanello d’allarme nello staff tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka a rischio contro il Torino. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “De Bruyne vede la luce: rientro vicino, il Napoli ritrova il suo re”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Lobotka, il cuore silenzioso del Napoli di Conte”

Contenuti utili per approfondire Corriere dello Sport Napoli Lobotka a...

Temi più discussi: De Bruyne torna a Napoli: l’obiettivo è chiaro, ecco in quale partita può tornare in campo; Napoli, l’abbaglio colossale di arbitro e Var: vergogna senza fine; Pagelle Napoli, i voti della vittoria di Verona: Vergara vivace, passo indietro per Alisson Santos; Manna, il durissimo sfogo in diretta tv: Una roba imbarazzante, non è calcio. Dov'è il fallo di Hojlund?.

Corriere dello Sport: Napoli, Lobotka a rischio contro il Torino. Conte ritrova De Bruyne e AnguissaCome racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco ha accusato un sovraccarico muscolare dopo la trasferta di Verona. Lobotka era stato sostituito al 73’ lasciando ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli, Conte studia la svolta: ritorno dei big e ipotesi 3-5-2Il Napoli è pronto a cambiare ancora pelle. Per la terza volta in stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la svolta tattica risale al 22 novembre, all’indomani del tonfo di B ... napolipiu.com

Corriere della Sera. . Una rottura con la Spagna. Una critica abrasiva nei confronti del premier britannico. E una frase destinata a pesare sul futuro dell'Iran. Nel corso di una conferenza stampa, in occasione del suo incontro alla Casa Bianca con il cancelliere t facebook

Zelenskyy spoke about it earlier today in an interview with Corriere della Sera too x.com