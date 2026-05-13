Napoli compravendita di dati sensibili | tra le vittime personaggi dello spettacolo

Da lapresse.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli sono in corso indagini su una rete che avrebbe trafficato dati sensibili, coinvolgendo anche personaggi noti nel mondo dello spettacolo, della finanza e dell’imprenditoria. Le autorità hanno sequestrato dispositivi e documenti, e stanno ascoltando testimoni. La procura ha aperto un fascicolo, e le indagini sono ancora in corso. Al momento non ci sono condannati né sospettati ufficiali, ma l’attività investigativa prosegue.

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Ci sono anche personaggi dello spettacolo, della finanza e dell’ imprenditoria, oltre a diverse società per azioni, tra i soggetti vittime dell’ acquisizione illegale di dati sensibili e della loro successiva compravendita, attività oggetto delle indagini della Procura di Napoli  che hanno portato questa mattina all’esecuzione di 29 misure cautelari da parte della Polizia di Stato. I dati sensibili oggetto del mercimonio scoperto dagli investigatori erano in particolare quelli relativi ai precedenti penali e di polizia, quelli fiscali, retributivi e contributivi e dati bancari, che andavano a costituire dei “pacchetti” ceduti ad esponenti dell’organizzazione criminale che, a loro volta, li rivendevano a società e soggetti interessati, coinvolti o meno nel traffico illecito di informazioni sensibili.🔗 Leggi su Lapresse.it

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