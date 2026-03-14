A Foggia si sta svolgendo una maratona di eventi e incontri pubblici contro il referendum, coinvolgendo figure dello spettacolo e rappresentanti della società civile. La mobilitazione si concentra su varie iniziative per esprimere il proprio dissenso, con interventi e partecipazioni che si susseguono durante tutto il giorno. La manifestazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla posizione contraria al voto referendario.

e tante altre personalità dell’arte, della musica, della cultura, della magistratura e della società civile FOGGIA (in allegato locandina e cs in pdf) – Si terrà mercoledì sera in Piazza U. Giordano a Foggia, a partire dalle ore 18, la serata conclusiva della campagna referendaria promossa dal Comitato Società Civile per il NO e dal Comitato Giusto Dire NO, in vista del Referendum del 22 e 23 marzo. «Il nostro obiettivo – spiegano i Comitati – è stato quello di portare informazione e consapevolezza tra la cittadinanza, affinché il voto del 22 e 23 marzo sia realmente consapevole. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Foggia, maratona verso il no al referendum con personaggi dello spettacolo e della società civile

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