Fabrizio Corona ha rilasciato dichiarazioni riguardanti il rapporto tra l’ex allenatore del Napoli e la squadra, affermando che ci sono tensioni e che alcuni elementi vogliono allontanarlo. Corona ha anche commentato sulla figura dell’attuale presidente, sostenendo che non esercita il controllo che molti immaginano. Le sue parole stanno attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, scatenando discussioni sul clima interno della squadra.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona sul Napoli e su Antonio Conte stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex fotografo dei vip ha raccontato presunti retroscena legati alla gestione interna del club azzurro, parlando di tensioni nello spogliatoio e di un rapporto molto delicato tra l’allenatore e la società. Frasi forti, che hanno immediatamente acceso il dibattito attorno alla squadra campione d’Italia guidata da Antonio Conte in una fase già molto delicata della stagione. Le accuse di Corona sul Napoli e su Conte. Nel corso del suo intervento, Fabrizio Corona ha parlato apertamente di un clima complicato all’interno dell’ambiente Napoli, facendo riferimento a presunte frizioni tra alcuni giocatori e Antonio Conte.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rapporti Conte-squadra tesissimi, Corona svela tutto: “Lo vogliono via! ADL? Non comanda….”

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