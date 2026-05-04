Falsissimo Corona | Ho una chicca sul Napoli clamorosa su una cosa successa all’interno contro Conte

Fabrizio Corona ha rilasciato dichiarazioni riguardanti il mondo del calcio, menzionando un episodio avvenuto all’interno di una partita contro l’allenatore di una squadra. Ha affermato di possedere una notizia sorprendente che riguarderebbe il club napoletano, collegandola a un recente caso di inchiesta sportiva. Corona ha definito l’informazione come una “chicca clamorosa”, sostenendo che susciterà grande attenzione tra gli appassionati.

Fabrizio Corona ha parlato di un presunto coinvolgimento del Napoli nel nuovo caso Calciopoli. "Una cosa che sconvolgerà veramente tutti. Esco l’11 maggio e dentro ci sono anche Napoli e Conte”, erano state le sue parole che hanno subito messo in allerta i tifosi del Napoli. In un’intervista a.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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