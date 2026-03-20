Le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli sono state rese note. Nel reparto offensivo, Hojlund è supportato da McTominay e De Bruyne, mentre Alisson Santos siede in panchina. La partita vede quindi una coppia di centrocampisti di qualità alle spalle dell’attaccante. La formazione delle due squadre è ora disponibile, con le scelte fatte dai rispettivi allenatori.

Pisacane deve rinuncia a Zappa e Kilicsoy. Sulla mediana del Napoli ci sono Gilmour e Lobotka. In difesa Beukema, Buongiorno e Olivera. Pisacane deve rinuncia a Zappa e Kilicsoy. Sulla mediana del Napoli ci sono Gilmour e Lobotka. In difesa Beukema, Buongiorno e Olivera. Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli. Trequarti di lusso oggi, McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund. Sulla mediana ci sono Gilmour e Lobotka. CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Rodriguez, Adopo, Gaetano, Sulemana, Palestra; Folorunsho, Seb. Esposito. All. Pisacane NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund (Alisson Santos in panchina)

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Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli. McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund (Alisson Santos in panchina). Pisacane deve rinuncia a Zappa e Kilicsoy. Sulla mediana del Napoli ci sono Gilmour e Lobotka. In difesa Beukema, Buongiorno e Oliv - facebook.com facebook

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