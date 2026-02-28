Verona-Napoli le probabili formazioni | confermato Alisson Santos assieme a Vergara alle spalle di Hojlund
Alle 18 si gioca Verona-Napoli e l’arbitro Andrea Colombo è pronto a dare il via. Secondo le probabili formazioni di Sky Sport, Alisson Santos e Vergara sono in campo insieme, alle spalle di Hojlund. La partita si presenta con queste scelte, mentre le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.
Sky Sport. Ancora out McTominay e Anguissa, in mediana si va così verso la conferma di Elmas. Tra i pali spazio a Meret. Giovane ancora in panchina. Db Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Alisson Santos Alle 18 ci sarà il calcio d’inizio di Verona-Napoli. In attesa del fischio dell’arbitro Andrea Colombo, Sky Sport ha pubblicato le formazioni probabili del match. Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
LIVE Alle 18 Verona-Napoli, le ultime: Conte con Vergara e Alisson dietro Hojlund(3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Elmas, Lobotka, Politano; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.
LIVE Alle 21 Napoli-Como: Conte con Vergara e Giovane alle spalle di Hojlund, Douvikas per FabregasSi torna in campo per i quarti di Coppa Italia: nerazzurri e comaschi a confronto per raggiungere l'Inter in semifinale .
Approfondimenti e contenuti su Verona Napoli.
Temi più discussi: Verona-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Verona-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Hellas Verona - Napoli, le probabili formazioni. Sammarco recupera pedine importanti: Servono orgoglio e compattezza; Napoli, contro il Verona torna Politano dal 1'. E Gilmour scalpita.
Verona-Napoli, le probabili formazioni: confermato Alisson Santos assieme a Vergara alle spalle di HojlundAlle 18 ci sarà il calcio d'inizio di Verona-Napoli. Sky Sport ha pubblicato le formazioni probabili del match. ilnapolista.it
Verona-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeVERONA (3-5-2): Montipò, Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. All. Sammarco. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Valentini, ... tuttosport.com
Siamo arrivati a Verona per Hellas Verona-Napoli! #napoli #sscnapoli #ForzaNapoliSempre - facebook.com facebook
FOTO SHOW NM - Hellas Verona-Napoli, il nostro focus da bordocampo x.com