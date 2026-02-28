Verona-Napoli le probabili formazioni | confermato Alisson Santos assieme a Vergara alle spalle di Hojlund

Alle 18 si gioca Verona-Napoli e l’arbitro Andrea Colombo è pronto a dare il via. Secondo le probabili formazioni di Sky Sport, Alisson Santos e Vergara sono in campo insieme, alle spalle di Hojlund. La partita si presenta con queste scelte, mentre le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.