in Abruzzo c' è uno sportello online gratuito per i caregiver | lo cura l' Unione Buddhista Italiana

In Abruzzo è stato attivato uno sportello online gratuito dedicato ai caregiver, gestito dall’Unione Buddhista Italiana. Il servizio offre informazioni sui servizi socio-sanitari presenti nella regione, una mappatura delle risorse disponibili e supporto psico-emotivo attraverso risposte personalizzate. L’obiettivo è fornire un punto di riferimento pratico e accessibile per chi si prende cura di persone con bisogni speciali.

Apre in Abruzzo lo sportello cura Ubi: un servizio online gratuito realizzato dall’area Cura dell’Unione Buddhista Italiana (Ubi) per offrire informazioni, mappatura dei servizi socio-sanitari e di sostegno psico-emotivo disponibili sul territorio e risposte personalizzate per garantire un supporto adeguato a chi si occupa in modo continuativo della cura di una persona fragile non autosufficiente, e ridurre così il senso di abbandono e disorientamento. Lo sportello è reso possibile grazie ai fondi 8xmille dell’Unione Buddhista Italiana. Si rivolge principalmente ai caregiver familiari e professionali, ma anche agli operatori sanitari; è al momento attivo in Abruzzo, Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia e fornisce servizi di supporto e assistenza su tre patologie: oncologia, Alzheimer e disturbo dello spettro autistico in età pediatrica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

