Direzione Ora | attivo uno sportello gratuito per orientamento formazione e lavoro

BRINDISI - Da oltre un mese è operativo a Brindisi l’Orientation Desk della Provincia, uno sportello gratuito che si propone di supportare giovani, disoccupati, inoccupati e persone in condizioni di fragilità nei percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. L’iniziativa rientra.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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