Napoli e il sogno di ADL prendere Cesc Fabregas in caso di addio di Antonio Conte

Si fa strada l’ipotesi che, in caso di addio di Antonio Conte, il Napoli possa intervenire sul mercato per ingaggiare Cesc Fábregas. La trattativa potrebbe rappresentare una soluzione per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. La possibilità di un cambio in panchina ha acceso discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le società coinvolte monitorano attentamente gli sviluppi.

Il possibile passaggio di Antonio Conte alla Nazionale Italiana aprirebbe scenari completamente nuovi in casa SSC Napoli. In questo contesto, il sogno di Aurelio De Laurentiis avrebbe un nome e un cognome ben precisi: Cesc Fabregas. Una scelta di forte rottura rispetto al passato recente, ma coerente con la volontà del presidente di avviare un nuovo ciclo tecnico. Con Fabregas in panchina, il Napoli cambierebbe pelle dal punto di vista tattico. L’ex centrocampista spagnolo porterebbe il suo 4-2-3-1, un sistema basato su costruzione dal basso, dominio del possesso e ricerca costante delle superiorità numeriche tra le linee. La squadra sarebbe chiamata a palleggiare sin dalle prime battute dell’azione, coinvolgendo difensori e centrocampisti, con grande attenzione al posizionamento e alla qualità tecnica. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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