Nadya delle Pussy Riot | Mosca usa l’Italia e l'Ue per fingere che in Russia esista ancora libertà culturale

Nadya Tolokonnikova, fondatrice delle Pussy Riot, ha parlato con Fanpage.it di diversi aspetti della sua esperienza. Ha descritto il blitz alla Biennale di Venezia, il periodo in carcere, l’esilio e il suo lavoro su OnlyFans. La musicista e attivista ha affermato che il governo di Mosca utilizza l’Italia e l’Unione Europea per far credere che in Russia ci siano ancora libertà culturale.

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