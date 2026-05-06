Biennale protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeni

Stamattina alla Biennale di Venezia si sono verificati momenti di tensione durante una protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia. Le attiviste hanno lanciato urla e fatto esplodere fumogeni, invadendo i giardini dell’esposizione. La scena si è sviluppata nel contesto di un’azione di protesta pubblica, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi delle forze dell’ordine o conseguenze immediate.

VENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia: tra urla e fumogeni la protesta ha invaso i giardini con slogan contro la Russia. Il dissenso delle Pussy Riot Pietrangelo Buttafuoco l’ha detto con poetica chiarezza alla presentazione del riqualificato Padiglione centrale: «Quella della Biennale è una storia che invera nell’anima antica e pur sempre novella di Venezia, che è serenissima e sempre libera». A quanto pare le Pussy Riot l’hanno preso in parola: «Se desidera sostenere il dissenso, noi saremo presenti». Il collettivo femminista guidato da Nadya...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeni Notizie correlate Pussy Riot: resistenza attiva contro il padiglione russo a VeneziaLe Pussy Riot hanno lanciato un messaggio diretto alla Biennale di Venezia, avvisando che si preparino a una resistenza attiva contro la riapertura... Nadya Tolokonnikova delle Pussy Riot è stata aggiunta alla lista dei ricercati della RussiaA seguito di un’indagine, il Comitato Investigativo russo ha incriminato Nadya Tolokonnikova, co-fondatrice delle Pussy Riot, per aver violato la... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Biennale Arte, Tolokonnikova in arrivo a Venezia: incontri con grandi collezioniste per campagna detenuti politici a Padiglione Russia 2028; Venezia, l'apertura della Biennale fra le tensioni internazionali: padiglione russo blindato e protesta contro Israele. L'arte batte ogni prepotenza; Gli ispettori assolvono la Biennale: Sanzioni rispettate. Allarme contestazioni; Lo stato dell’arte – Collettivi radicali femministi Biennale di Venezia. Biennale Arte, Tolokonnikova in arrivo a Venezia: incontri con grandi collezioniste per campagna detenuti politici a Padiglione Russia 2028Nadia Tolokonnikova, fra le fondatrici del collettivo di attiviste russe delle Pussy Riot, è in arrivo a Venezia dove è anticipata una sua azione di protesta contro la riapertura del Padiglione russo ... adnkronos.com la Repubblica. . La leader delle Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, è arrivata al padiglione ceco della Biennale di Venezia, a pochi passi dal padiglione russo. Del nostro inviato Dario Pappalardo - facebook.com facebook Nadya Tolokonnikova delle Pussy Riot a Rep: "Per la Russia la cultura è uno strumento di guerra. In Europa ci sono ancora 'utili idioti' che si lasciano sfruttare da Mosca e accolgono la propaganda di Putin proprio nel cuore culturale del continente: la Biennale x.com