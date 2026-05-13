Recentemente, si è diffusa la notizia che tutte le reti digitali pubbliche potrebbero essere soggette a crolli improvvisi, creando preoccupazione tra gli esperti di tecnologia e sicurezza. Nel frattempo, alcune fonti indicano che un ex presidente statunitense avrebbe voluto favorire le grandi aziende tecnologiche nella corsa all’intelligenza artificiale, puntando a rafforzare l’economia nazionale e mantenere il vantaggio strategico rispetto alla Cina.

Donald Trump sembrava intenzionato a lasciare mano libera alle grandi aziende tecnologiche nello sviluppo dell’ intelligenza artificiale con l’obiettivo di accelerare la crescita economica americana e mantenere il vantaggio strategico degli Stati Uniti sulla Cina nella corsa globale all’AI. Oggi però lo scenario sembra cambiato infatti secondo indiscrezioni provenienti da Washington, sarebbe pronto un ordine esecutivo destinato a introdurre controlli di sicurezza e possibili autorizzazioni preventive per i modelli di intelligenza artificiale più avanzati. A provocare il cambio di rotta sarebbe stato l’emergere di Mythos, un sistema sviluppato da Anthropic capace di individuare vulnerabilità informatiche in reti pubbliche e private con un’efficacia mai vista prima.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mythos, il mondo trema: tutte le reti digitali pubbliche possono crollare

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