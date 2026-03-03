Sciopero generale giornata di protesta per tutte le categorie pubbliche e private

Lunedì 9 marzo si svolge uno sciopero generale che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da diverse sigle sindacali tra cui Usb, Slai Cobas, Usi e Clap Camere del Lavoro Autonomo e Precario, insieme a Usb Pi e Cub Sur. La giornata di protesta potrebbe causare disagi in vari settori e coinvolge lavoratori di varia provenienza. La mobilitazione si svolge per l’intera giornata, senza indicazioni di eventuali riduzioni o pause.

