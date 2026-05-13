Un musicista è stato aggredito sotto casa da un corriere durante un tentativo di consegna che non si è concluso positivamente. Secondo quanto riferito, il corriere lo avrebbe preso per i capelli e lo avrebbe fatto cadere a terra, provocandogli una lesione alla spalla destra. I medici hanno diagnosticato una lesione che, a detta del musicista, limita la sua capacità di suonare la chitarra come prima. Il procedimento legale è in corso.

Aggredito da un corriere per un cambio merce non andato a buon fine, preso per i capelli e buttato a terra, subendo una lesione alla spalla destra che, a suo dire, non gli permette più di suonare la chitarra come in passato. Vittima Tommy Massara, 57 anni, che vive in Brianza ed è musicista della band heavy metal italiana Extrema, che ha anche aperto i concerti dei Metallica e di Vasco Rossi con cui ancora collabora. Per questa vicenda, che risale al 2020, il Tribunale di Monza ha condannato per lesioni a 6 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione della condanna sul certificato penale) e al risarcimento dei danni con una provvisionale di 1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musicista aggredito sotto casa, sei mesi per lesioni al corriere

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