Corriere accusato di aver aggredito il chitarrista Tommy Massara | chiesti sei mesi di reclusione

Monza, 10 marzo 2026 - Per un cambio di merce non andato a buon fine sarebbe stato aggredito da un corriere, preso per i capelli e buttato a terra, subendo una lesione alla spalla destra che non gli permetterebbe più di suonare la chitarra come in passato. Presunta vittima Tommy Massara, 57 anni, che vive in Brianza ed è musicista della band heavy metal italiana Extrema che ha anche aperto i concerti dei Metallica e di Vasco Rossi con cui ancora collabora. Per questa vicenda, che risale al novembre del 2020, la Procura di Monza ha chiesto la condanna a 6 mesi di reclusione per Hamza L., algerino 32enne residente a Milano e dipendente di una società nazionale di spedizioni, imputato di lesioni personali in un processo al Tribunale di Monza.