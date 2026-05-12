A Monza, un corriere è stato condannato a sei mesi di reclusione dopo aver provocato lesioni a un chitarrista durante un episodio avvenuto lo scorso maggio. L’uomo avrebbe aggredito la vittima, presa per i capelli e scaraventata a terra, a causa di un problema legato a un cambio di merce non riuscito. La lesione alla spalla destra del musicista gli impedisce di suonare come prima, secondo quanto riferito.

Monza, 12 Maggio 2026 - Era stato aggredito da un corriere per un cambio di merce non andato a buon fine, preso per i capelli e buttato a terra, subendo una lesione alla spalla destra che, a suo dire, non gli permette più di suonare la chitarra come in passato. Vittima Tommy Massara, 57 anni, che vive in Brianza ed è musicista della band heavy metal italiana Extrema che ha anche aperto i concerti dei Metallica e di Vasco Rossi con cui ancora collabora. Per questa vicenda, che risale al 2020, il Tribunale di Monza ha condannato per lesioni a 6 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione della condanna sul certificato penale) e al risarcimento dei danni con una provvisionale di 1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, provocò lesioni al chitarrista Tommy Massara: 6 mesi di reclusione per il corriere

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