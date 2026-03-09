Anna Tatangelo si sposa con Giacomo Buttaroni | il rumor

Circa un rumor diffuso, si parla di un imminente matrimonio tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni. La cantante sarebbe pronta a sposarsi con il suo compagno, secondo quanto circola nelle voci di gossip. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata e le informazioni restano non ufficiali. La notizia sta facendo il giro del settore gossip senza ulteriori dettagli.

Secondo un rumor sembrerebbe che Anna Tatangelo sia pronta a convolare a nozze con Giacomo Buttaroni. I due hanno dato alla luce a gennaio Beatrice Oggi a La Volta Buona il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha rivelato un’indiscrezione: Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni potrebbero presto convolare a nozze. I due dopo aver dato alla luce la loro prima figlia, Beatrice, adesso sarebbero pronti a diventare genitori. Secondo il giornalista è chiaro che i due si sposeranno perché la cantante ultimamente indossa un anello prezioso al dito che mostrerebbe come tra i due ci siano intenzioni serie. Inoltre, secondo Signoretti, il fatto che la cantante abbia deciso di spostare il tour per “dedicarsi alla famiglia”, potrebbe essere un indizio che mostrerebbe come la cantante sia alle prese con il matrimonio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

