Alcaraz si ferma | niente Roma e Roland Garros cambia la corsa al ranking

Lo spagnolo ha deciso di non partecipare ai prossimi tornei di Roma e Roland Garros a causa di un infortunio al polso. La sua assenza su questa parte della stagione potrebbe influenzare la posizione in classifica, lasciando spazio a un possibile aumento di punti per l’italiano, che si trova vicino a lui in graduatoria. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la preparazione per gli appuntamenti futuri.

Lo spagnolo rinuncia ai due tornei sulla terra dopo l’infortunio al polso: Sinner può allungare in classifica. Carlos Alcaraz non prenderà parte agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Il tennista spagnolo, campione in carica in entrambi i tornei, ha annunciato il forfait a causa dell’infortunio al polso accusato a Barcellona. “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in pista”, ha scritto sui social.“È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di qui”.🔗 Leggi su Sportface.it

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