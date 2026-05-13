Un tennista ha annunciato di dover saltare il torneo di Roland Garros a causa di un infortunio. Dopo l’ultima partita, si è sottoposto a esami medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale. L’atleta ha dichiarato che questa situazione lo costringerà a prendersi alcune settimane di riposo e recupero. Si tratta del terzo infortunio che lo riguarda nel 2026.

“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente”. Ad annunciarlo è Lorenzo Musetti su Instagram. Il tennista italiano aveva perso nettamente contro Casper Ruud, ma era sceso in campo soltanto per non ritirarsi dopo i problemi accusati già nella vittoria contro Francisco Cerundolo il giorno prima. “Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti salta il Roland Garros: “Ho fatto gli esami, mi pesa enormemente”. È il terzo infortunio nel 2026

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