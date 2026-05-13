Il tennista italiano ha annunciato di non partecipare al Roland Garros 2026 e ad Amburgo a causa di un infortunio al retto femorale. La decisione arriva dopo la sconfitta agli ottavi degli Internazionali di Roma contro un avversario norvegese, durante la quale aveva richiesto un timeout medico per sistemare la fasciatura alla coscia. L’atleta ha dichiarato che la lesione comporta un peso notevole sulla sua condizione fisica.

Musetti salta il Roland Garros 2026. Era nell’aria già da ieri sera, dopo la sconfitta agli ottavi degli Internazionali di Roma contro Casper Ruud — un netto 6-3 6-1 in poco più di un’ora, durante il quale il carrarino aveva chiesto il medical timeout per sistemare la fasciatura alla coscia. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale sui canali social del numero 9 del mondo: lesione al retto femorale, alcune settimane di stop, niente Amburgo e niente Parigi. Una notizia che pesa per Musetti e per il tennis italiano. Il Roland Garros è da due anni il suo Slam preferito, quello sulla terra rossa dove ha costruito i suoi migliori risultati. E ora salterà proprio l’appuntamento parigino su cui aveva costruito gran parte della stagione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Musetti salta il Roland Garros e Amburgo: “Ho una lesione al retto femorale, pesa enormemente”

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