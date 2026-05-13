Lorenzo Musetti dovrà rinunciare al suo prossimo torneo del Grande Slam a causa di un infortunio alla coscia sinistra. Il giocatore ha subito una lesione al retto femorale, che lo costringerà a saltare il Roland Garros. La squadra medica ha confermato che l’atleta non sarà in grado di partecipare alla manifestazione in programma tra fine maggio e inizio giugno. Nessuna data di recupero è stata ancora comunicata.

Brutte notizie per Lorenzo Musetti che dovrà rinunciare al Roland Garros a causa di un infortunio alla coscia sinistra. “Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero”, ha scritto il tennista azzurro sui social. “Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati”, ha aggiunto il 24enne carrarino (n°11 del mondo) che dunque sarà costretto a mancare la seconda prova stagionale del Grande Slam dove difendeva la semifinale raggiunta lo scorso anno.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Musetti infortunato, lesione al retto femorale: “Devo saltare il Roland Garros”

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Lorenzo Musetti si ferma: niente Roland Garros, lesione al retto femoraleRoma, 13 maggio 2026 - Si chiude con una doppia delusione il percorso romano di Lorenzo Musetti.

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Alcaraz: Ho una lunga carriera davanti a me, con molti anni da vivere, e costringermi a giocare a questo Roland Garros potrebbe danneggiare il mio futuro, quindi come ho detto, vedremo come vanno le prove e poi decideremo in base a quello. Preferisco tor - reddit.com reddit

Musetti, lesione al retto femorale. È un momento difficile: dopo ko a Roma, stop al Roland GarrosUn momento particolarmente difficile dopo la sconfitta a Roma contro Ruud, partita in cui ha giocato chiaramente in condizioni fisiche precarie. Dagli accertamenti è emersa una lesione al retto femora ... rainews.it

Musetti salta il Roland Garros per infortunio al retto femoraleIl tennis italiano perde uno dei suoi protagonisti più attesi al prossimo Roland Garros. Lorenzo Musetti, giovane talento azzurro, ha annunciato la sua assenza dal prestigioso torneo parigino a causa ... it.blastingnews.com