Musetti infortunato lesione al retto femorale | Devo saltare il Roland Garros

Da lapresse.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti dovrà rinunciare al suo prossimo torneo del Grande Slam a causa di un infortunio alla coscia sinistra. Il giocatore ha subito una lesione al retto femorale, che lo costringerà a saltare il Roland Garros. La squadra medica ha confermato che l’atleta non sarà in grado di partecipare alla manifestazione in programma tra fine maggio e inizio giugno. Nessuna data di recupero è stata ancora comunicata.

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Brutte notizie per Lorenzo Musetti che dovrà rinunciare al Roland Garros a causa di un infortunio alla coscia sinistra. “Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero”, ha scritto il tennista azzurro sui social. “Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati”, ha aggiunto il 24enne carrarino (n°11 del mondo) che dunque sarà costretto a mancare la seconda prova stagionale del Grande Slam dove difendeva la semifinale raggiunta lo scorso anno.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Musetti infortunato, lesione al retto femorale: “Devo saltare il Roland Garros”
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