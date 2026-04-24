Carlos Alcaraz non prenderà parte ai prossimi tornei di Roma e Roland Garros a causa di un infortunio. La notizia, che circolava già da alcuni giorni, è stata confermata ufficialmente dall’entourage del giocatore. L’atleta ha dichiarato che si trova in un momento complicato a causa del problema fisico, che lo costringerà a rimanere lontano dai campi per un periodo di tempo.

La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata ufficialità: Carlos Alcaraz salterà per infortunio i tornei di Roma e del Roland Garros. Lo ha annunciato lo stesso campione spagnolo sui suoi profili social. “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in campo. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di prima”, ha dichiarato Alcaraz sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz) Jannik Sinner, impegnato sulla terra rossa dell’Atp Madrid 2026, avrà così la possibilità di mantenere ancora a lungo la prima posizione mondiale del ranking Atp.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carlos Alcaraz infortunato salta Roma e Roland Garros: “Momento complicato per me”

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