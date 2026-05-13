Musetti adesso è ufficiale | salta il Roland Garros 2026 Ecco il motivo

Il tennista italiano ha confermato sui social di aver subito un infortunio durante la partita degli ottavi del Masters 1000 di Roma contro Ruud, che lo costringerà a saltare il Roland Garros 2026. La notizia è stata comunicata dall’atleta stesso, che ha spiegato le ragioni dell’assenza attraverso un messaggio pubblico. La decisione di non partecipare al torneo francese è stata presa in seguito alle complicazioni causate dall’infortunio.

Il tennista azzurro annuncia sui social l’infortunio riportato dopo la sconfitta con Ruud agli ottavi del Masters 1000 di Roma. Necessarie alcune settimane di riposo. Brutta notizia per il tennis italiano in vista del secondo Slam stagionale. Lorenzo Musetti ha annunciato oggi, mercoledì 13 maggio, che non potrà prendere parte al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha rivelato sui propri canali social di aver riportato una lesione al retto femorale in seguito all’infortunio accusato agli Internazionali d’Italia, del quale aveva già parlato dopo la sconfitta contro Casper Ruud negli ottavi del Masters 1000 di Roma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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