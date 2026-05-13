Come un’ urna sepolcrale romana del 170-180 d.C. - con una scena di sconvolgente disperazione tra gli episodi di uno dei più truci miti - sia finita in una signorile abitazione milanese è un particolare che rende ancor più conturbante la mostra intorno a tale capolavoro allestita: " Storia di un gesto. Il mito di Meleagro dall’arte classica a Warburg, a Picasso ", Fondazione Luigi Rovati, da oggi al 2 agosto. A cura di Salvatore Settis, erudito esploratore tra antichità e modernità. Per primo, ringrazia "la generosità" dei Brenta Torno, i proprietari che hanno anche fatto restaurare, ed esporre per la prima volta al pubblico, la fronte del monumento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Museo Rovati, biografia del dolore. Dal mito di Meleagro a Picasso

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