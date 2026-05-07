Al Museo Omero è esposta l’opera di Picasso dedicata a Guernica, un grande quadro che rappresenta un massacro avvenuto durante la guerra. L’esposizione permette di esplorare i simboli e le immagini usate dall’artista per raccontare l’orrore e il dolore di quel momento. L’obiettivo è mostrare come l’arte possa comunicare un messaggio di pace attraverso immagini che parlano di sofferenza e distruzione.

? Cosa scoprirai Come può un dipinto trasformare un massacro in un simbolo universale?. Quali simboli nascosti usa Picasso per raccontare l'orrore della guerra?. Perché il Museo Tattile ha scelto questo approccio inclusivo per l'opera?. Chi guiderà l'analisi dei dettagli iconografici di questo capolavoro?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 17:15 conferenza di Loretta Secchi al Museo Omero. Partecipano Aldo Grassini, Marta Paraventi e Giordano Vecchietti dell'AICVAS Marche. Iniziativa promossa dall'AICVAS per il novantesimo anniversimo della Guerra civile spagnola. Programma culturale tra il 2 e il 12 maggio nella Mole Vanvitelliana e Piazza Mazzini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guernica al Museo Omero: l’arte di Picasso per educare alla pace

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