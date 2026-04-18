Un uomo di 23 anni residente a Houston è stato condannato a 23 anni di carcere federale dopo un procedimento giudiziario in Florida. La sentenza si riferisce a un ruolo ricoperto in una vasta frode che coinvolge criptovalute, legata a una truffa che ha sfruttato un falso mito su un’opera di Picasso e sull’oro. La condanna prevede un’ammontare di 276 mesi di detenzione.

Un uomo residente a Houston dovrà scontare una condanna di 276 mesi in una prigione federale dopo che un tribunale della Florida ha emesso la sentenza per il suo ruolo in un’imponente frode legata alle criptovalute. Robert Dunlap, cinquantacinquenne, è stato condannato per cospirazione finalizzata alla truffa postale e alla truffa via posta elettronica, un caso che ha coinvolto circa 1.000 vittime e causato perdite per circa 20 milioni di dollari. L’illusione del valore garantito tra capolavori d’arte e miniere d’oro. Il meccanismo con cui Dunlap ha attirato i risparmiatori si basava sulla promessa di una stabilità assoluta, sostenuta da asset fisici di inestimabile valore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crypto scam: 23 anni di carcere per il falso mito di Picasso e l’oro

Notizie correlate

Fermata per un controllo, mostra un documento falso: doveva scontare oltre 2 anni di carcereNella mattinata dello scorso 8 aprile i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato una donna di 31 anni, colpita da un ordine di...

Ragazzo di 23 anni evade dal carcere di Lodi: ricerche in corso su tutto il territorioIeri pomeriggio, domenica 1 febbraio, un ragazzo di 23 anni detenuto in carcere a Lodi per reati contro il patrimonio, è evaso dalla struttura.